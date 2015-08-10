Україна додатково отримає від США півмільярда доларів на тренування військових - Байден

Про це повідомив віце-президент США Джо Байден у листі голові Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганні Гопко, повідомили УНІАН у прес-службі цього комітету.

Кошти будуть спрямовані на тренувальні програми на Яворівському полігоні для Національної гвардії та Збройних сил України.

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Окрім того, Байден підтвердив готовність уряду США надати додатковий кредит у 2 млрд доларів, про який вже було попередньо домовлено у квітні цього року.

Віце-президент США також запевнив, що його країна й надалі зберігатиме режим санкцій проти РФ і робитиме це доти, доки Мінські угоди не будуть повністю імплементовані.

За словами Байдена, уряд США переконуватиме Євросоюз в необхідності подальших санкцій.

«Якщо Росія не виконає свої зобов’язання в рамках цих домовленостей або якщо вдасться до нових військових наступів вздовж лінії конфлікту, Сполучені Штати збільшать ціну, яку Росія платитиме за агресію проти України, - йдеться у листі Байдена. - Наші санкції проти Росії за її дії у Криму також залишатимуться в силі до того часу, поки Росія не припинить окупацію незалежної території України».