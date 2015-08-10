У МВС вирішили, що Чечетов сам вистрибнув з вікна, і закрили справу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

В МВС зазначили, що справу було відкрито за формальними ознаками, але в ході слідства з’ясувалося, що смерть Чечетова настала внаслідок самогубства, тому складу злочину у цій події немає.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого екс-депутат від ПР Чечетов був знайдений мертвим. Він випав із 17-го поверху житлового будинку в Києві. Слідство дійшло висновку, що причиною смерті Чечетова було самогубство.