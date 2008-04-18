До Миколи Вересня завітає Лесь Подерв`янський

14:56, 18 квітня 2008
Суспільство
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Сьогодні  18 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". У гості до Миколи Вересня завітає Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ – письменник та драматург, твори якого відомі своєю ненормативною лексикою. А ще він художник, картини якого зберігаються в Національному Художньому Музеї України і у багатьох приватних колекціях.  Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  21 квітня  о 16.30.

 

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