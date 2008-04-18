Сьогодні 18 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". У гості до Миколи Вересня завітає Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ – письменник та драматург, твори якого відомі своєю ненормативною лексикою. А ще він художник, картини якого зберігаються в Національному Художньому Музеї України і у багатьох приватних колекціях. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 21 квітня о 16.30.