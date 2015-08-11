Опитування: Понад половина українців відчули на собі наслідки кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені на прес-конференції у Києві директором фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно з даними опитування, 59,2% респондентів відчули ці наслідки дуже серйозно, ще 36,6% - «певною мірою», 2,3% не відчули, а 1,9% було важко відповісти.

Читайте такожМайже 70% українців планують проголосувати на місцевих виборах - опитування

«Ці наслідки ще гірші, ніж були під час фінансово-економічної кризи кінця 2008 року, бо тоді дуже серйозні для себе наслідки зазначили в опитуванні 33% населення, деякі - 46%, а 16,5% жодних наслідків не відчули», - повідомила Бекешкіна.

Опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 липня. Всього опитано 2011 респондентів у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.