Сильна спека в Україні почне відступати 16 серпня
11:35, 12 серпня 2015Суспільство
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Для України нинішні температурні показники нетипові, і є вищими за традиційні для цієї пори на 3-8 градусів. Але, як прогнозують синоптики, сильна спека все ж почне спадати.
Спека в україні почне відступати з 16 серпня / Фото УНИАН
Як повідомляє ТСН, 39 градусів на сонці - таку температуру показували термометри в Києві. Сильна спека, якої в Україні не було вже 5 років, протримається до середи, а потім температура поступово знижуватиметься, але тільки на один-два градуси.
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"Після 16 числа ми очікуємо поступового зниження температурного фону, воно буде не різке, на 1-2 градуси знижуватиметься поступово", - розповідає провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 10 серпня, було встановлено новий температурний рекорд +34,7°С. Попередній рекорд був встановлений в 1931 році і тримався 84 роки.
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