У Росії запропонували надсилати санкційні продукти жителям Донбасу

"Сотні тонн продуктів харчування спалюються в крематоріях і знищуються іншими шляхами. Між тим знищення є надмірним, надлишковим заходом. Для того, щоб забезпечити дію заборони на ввезення в Росію сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, достатньо провести їх вилучення", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, повідомляє РИА Новости.

На думку авторів ініціативи, "дана продукція, сировина, продовольство може бути використане для надання безоплатної допомоги малозабезпеченим особам, особам, постраждалим від надзвичайних ситуацій; надання гуманітарної допомоги, наприклад, мешканцям Донецька і Луганська, країнам, що постраждали від військових, збройних конфліктів, людям, що перебувають за межею бідності".

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Росії був підписаний наказ про знищення санкційної продукції.

Перша партія продуктів була знищена 6 серпня. З тих пір багато політиків і громадських діячів критикували ініціативу президента і пропонували направляти продукти для допомоги голодуючим.

Продуктове ембарго було введено в 2014 році у відповідь на санкції країн Заходу.