У ДТП під Волновахою загинув військовий, ще двоє травмовані

Як повідомляє УДАІ ГУМВС України в Донецькій області, вчора,12 серпня, о 17.20 поблизу селища Новоселівка Волноваського району перекинувся автомобіль з військовослужбовцями.

За попередніми даними, водій автомобіля «Міцубісі Паджеро» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

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Внаслідок ДТП пасажир автомобіля від отриманих травм помер на місці, водій та другий пасажир доставлені до медичного закладу.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.