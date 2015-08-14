У посольстві України в Італії підтвердили наявність російського паспорта у затриманого екс-депутата Маркова
Посол України в Італії Євген Перелигін підтвердив наявність російського паспорта у затриманого і заарештованого судом в Італії колишнього народного депутата, лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова.
Про це Перелигін повідомив в ефірі телеканалу "112".
"Інформації про подвійну мету візиту Маркова до Італії ми не маємо. Це його справа. Він нам про неї не повідомляв. А що стосується російського паспорта, справді, італійська поліція поінформувала про те, що у нього, крім дипломатичного українського паспорта, також був і російський паспорт, виданий у 2015 р. на ім'я пана Маркова", - заявив посол.
Як повідомляв УНІАН, суд в італійській Генуї обрав для Маркова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Марков був затриманий поліцією в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня на вимогу українського бюро Інтерполу. Генпрокуратура готує документи для його екстрадиції.
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Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II.
В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.
25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.
В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень). Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 року.