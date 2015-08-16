У МЗС підтвердили, що в ДТП у Румунії загинула українка
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилась у Румунії в неділю, 16 серпня, загинула громадянка України, ще двоє громадян зазнали травм.
Про це в ефірі Телеканалу новин "24" повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
"В повіті Ялоніца булозафіксовано ДТП, в результаті якого загинула громадянка України. Двоє інших громадян України зазнали різної важкості поранень. Питання репатріації тіла буде вирішуватись 17 серпня після проведення судово-медичної експертизи", — повідомила М.Беца.
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Поранені громадяни України перебувають в лікарні міста Бухарест. Їм надане необхідне медичне сприяння.
Нагадаємо, вчора, 15 серпня, біля румунського міста Урзічень трапиласьсерйозна ДТП за участі двох легковиків та мікроавтобуса з українськими номерами.