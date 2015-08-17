Польща майже удвічі збільшила видачу національних віз для українців

Про це свідчать дані польського Міністерства закордонних справ, якими володіє УНІАН.

Водночас польські консульства зменшили видачу шенгенських віз, котрі, як правило, видаються для короткотривалих поїздок, - на 25%, або на 66 тис. - до 201 тисячі.

Загалом Польща збільшила видачу віз українцям на 12,5% - до 434 тис.

Найбільше віз традиційно видали консульства у Львові (майже 190 тис.), Луцьку (понад 100 тис.) та Києві (близько 50 тис.).

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Консульства у Вінниці, Харкові та Одесі видали близько 40, 35 та 16 тисяч віз, відповідно.

Українці за перші шість місяців року отримали майже понад 50 тис. довгострокових віз терміном дії до 1 року, майже 70 тис. - терміном дії до 2 років, майже 8 тис. - до 3 років, близько 1,5 тис. - до 4 років та близько 3,5 тис. - до 5-ти років.

Як повідомляв УНІАН, Польща традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, до якої вона приєдналась наприкінці 2007 року.

Торік українці отримали 830 тис. польських шенгенських та національних віз, що на 15% більше, ніж 2013 року.

Національні візи, як правило, видаються на термін від 6-ти місяців до року для тих, хто хоче працювати чи навчатись у Польщі.