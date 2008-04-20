У Донецьку і Краматорську накрили конвертаційні центри з оборотом понад 110 млн.

У Донецьку і Краматорську співробітники податкової міліції поклали край діяльність великих конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, в Донецьку податківці поклали діяльність угрупованню, котре займалося протизаконною діяльністю з конвертації безготівкових коштів у грошову готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення шахтного устаткування через українсько-російський кордон. Керував діяльністю угруповання 40-річний житель області. Через банківські рахунки створених ним кількох фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися в готівку, а потім легалізовувались.

З 2005 року послугами даних "конвертаторів" скористалися кілька донецьких підприємств, а оборот коштів на рахунках угруповання склав понад 70 млн. грн.

За місцем проживання членів угруповання і в приміщенні офісу проведено ряд обшуків, в результаті яких співробітниками податкової міліції вилучено понад 300 тис. гривень готівкою, 14 штампів і печатки фіктивних фірм, зокрема зареєстрованих на території Російської Федерації.

У м. Краматорську центром конвертації керували двоє місцевих жителів. Вони направляли "віртуальні" товари на адресу інших підприємств, а одержані на розрахункові рахунки кошти використовували для розрахунків з керівниками діючих підприємств, а також частково - нібито на господарські потреби і придбання інших товарів.

З 2007 року в грошову готівку зловмисниками було переведено і фактично направлено в тіньову економіку понад 40 млн. грн., прибуток склав близько 2 млн. грн.

Під час обшуку з офісу центру конвертації вилучено 8 підроблених печаток і 13 тис. гривень готівкою .