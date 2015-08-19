МЗС України щодо вироку суду естонському поліцейському: У Росії немає справедливості

Про це речник МЗС України Мар'яна Беца написала у Twitter.

"У Росії немає справедливості. Ми засуджуємо незаконний вирок естонському офіцеру Е.Кохверу після його викрадення з території Естонії", - написала Беца.

У прес-службі МЗС наголосили, що незаконне утримання Кохвера на території РФ на підставі сфабрикованих звинувачень є грубим порушенням російською стороною норм та принципів міжнародного права.

"Російська сторона вкотре нехтує основоположними свободами та правами людини. Цим рішенням Росія знову продемонструвала свою віддаленість від загальновизнаних принципів демократії, законності, верховенства права та відкритості. МЗС України заявляє, що естонський громадянин Е.Кохвер, а також українські громадяни Н.Савченко, О.Сенцов, О.Кольченко та інші іноземні громадяни, які незаконно утримуються на території РФ, є заручниками російської агресивної політики", - йдеться у повідомленні.

МЗС висловлює солідарність з естонськими партнерами і закликає Російську Федерацію невідкладно звільнити Кохвера та забезпечити повне виконання своїх зобов’язань за міжнародним правом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у Росії засудив естонського поліцейського до 15 років ув'язнення.

Російські спецслужби викрали Кохвера у вересні 2014 року на кордоні Росії з Естонією. Йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві, контрабанді та носінні зброї, а також у незаконному перетині російського кордону.

При цьому Естонія заявляє, що озброєні люди викрали його з естонської території, поблизу прикордонного пункту Лухамаа, коли він брав участь в операції із запобігання злочину на кордоні.

Європейський Союз вимагає від РФ негайно звільнити Кохвера і гарантувати його безпечне повернення до Естонії.