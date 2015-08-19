Мешканка Камчатки вдарила і назвала "хохлушкою" дівчинку з Луганська

Про це повідомляє агентство Кам24.

Луганчанка Олеся Мустафа розповіла, що її діти на Камчатці зіткнулися з неприязним ставленням з боку місцевих жителів. 14-річна Іра та 11-річна Поліна приїхали на півострів до бабусі, після початку бойових дій на Донбасі. За словами дітей, у суботу вони гуляли у дворі. При цьому, місцеві дорослі жителі не давали їм грати й ображали їх.

«Ми побачили, що один із наших «штабиків» розламаний. Ми запитали у дорослих, навіщо вони це зробили. Але ті у відповідь почали крити нас матом, виганяти й ображати нашу маму. Потім вони назвали нас із сестрою «хохлушками» і сказали, що нам треба дати в руки зброю», – розповіла одна з дівчаток Іра.

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Кульмінація конфлікту відбулася на наступний день, коли дівчата каталися на гойдалках на майданчику неподалік від будинку. Незабаром туди прийшов 5-річний син однієї з жінок, яка напередодні вже конфліктувала з луганчанами.

«Хлопчик з матами почав питати, навіщо ми сюди "приперлися". Потім один з хлопців, який гуляв з нами, кинув у нього палицю, після чого той втік. Через деякий час прийшла його мати. Жінка схопила мене за волосся, тому нахилила і вдарила кулаком. Потім сусідка пообіцяла розбити мені обличчя і навіть вбити мене, якщо «хоч слово скажу» її синові. Перед тим, як піти геть вона кинула, що я «хохлушка» і мені тут не місце», – додала Іра.

В цей же день родичі дівчаток подзвонили в поліцію та написали заяву дільничному.

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«У понеділок ми з Ірою поїхали в лікарню, де доньку оглянув травматолог, зробили знімок грудної клітки. Лікар сказала, що у дитини сильний забій, і направив перевірити серце. Також у поліклініці нам пообіцяли передати інформацію в поліцію», – розповіла мама постраждалої дівчинки.

У поліції підтвердили, що з дитячої поліклініки №2 їм дійсно надійшла інформація про те, що приходила мати з дівчинкою, яку жінка вдарила в низ живота на дитячому майданчику. В даний час за фактом події проводиться перевірка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Раді безпеки РФ заявили про посилення контролю за трудовою діяльністю іноземних громадян у зв'язку із зростанням безробіття через біженців з України.

Також зазначалося, що біженці з Донбасу, які повернулися з Росії додому, говорять про неприязне ставлення до них з боку росіян.