Мінкульт попередив музикантів-учасників фестивалю Кисельова про заборону в'їзду до України
Іноземним музикантам, які візьмуть участь у так званому Koktebel Jazz Party у Криму, буде заборонено в’їзд в Україну.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства культури України.
«У зв’язку із намірами діячів культури – громадян іноземних держав відвідати окуповану територію АР Крим для участі в так званому Koktebel Jazz Party Міністерство культури України звертає увагу на те, що така поїздка не погоджена з українською стороною.
В`їзд та виїзд на окуповану територію АР Крим здійснюється відповідно до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367.
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У разі порушення встановленого Порядку до порушників будуть застосовані визначені законодавством України обмеження», - сказано у заяві.
Віце-прем`єр-міністр – міністр культури В`ячеслав Кириленко заявив, що митцям, які візьмуть участь у Koktebel Jazz Party, буде заборонено в’їзд в Україну.
«Прибуття іноземних діячів культури на цей захід матиме прямий наслідок у вигляді заборони їхнього в`їзду на територію України», — сказав Кириленко.
Водночас Міністерство культури України висловлює подяку за повагу до українського законодавства гурту De Phazz та Артуро Сандовалю, які відмовились від участі в так званому Koktebel Jazz Party.
У міністерстві нагадали, що справжній міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель-2015» відбудеться 23-30 серпня у селищі Затока Одеської області. Участь у фестивалі, що проходитиме вже в тринадцяте, візьмуть багато відомих музикантів з України, Європи та США.
Раніше УНІАН повідомляв, що в анексованому Росією Криму фестиваль організовує гендиректор МІА «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов.