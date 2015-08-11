МЗС застерегло учасників фестивалю Кисельова від поїздок до окупованого Криму

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Крим.Реалії.

«Українська сторона також направила всім державам відповідні ноти про Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, визначений постановою КМУ. В Україні будуть реагувати на будь-які факти порушення встановленого порядку застосуванням обмежень, визначених законодавством України», – заявили у відомстві.

З 2003 по 2013 роки в кримському селищі Коктебель проводився щорічний фестиваль «Джаз Коктебель». У 2014 році його організатори через анексію Криму Росією прийняли рішення перенести захід у селище Затока Одеської області. У цьому році він пройде там з 23 по 30 серпня.

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У самому Коктебелі очікується проведення фестивалю Koktebel Jazz Party, організатором якого є гендиректор МІА «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов. Захід має пройти під девізом «Джаз п'яти континентів». Однак у серпні у зв'язку з загрозами санкцій від участі у ньому відмовилися німецька група De Phazz і американський джазмен Артуро Сандовал. При цьому у програмі фестивалю, розміщеній на сайті Koktebel Jazz Party, анонсовано виступ музикантів з Великобританії, Кот-Д'івуару, Азербайджану, США, Вірменії та Грузії.

7 серпня Мінкультури України попередило іноземних музикантів про те, що вони можуть потрапити під санкції за участь у фестивалі Koktebel Jazz Party в анексованому Росією Криму.

З початку червня 2015 року діють нові правила Кабміну України щодо перетинання адміністративного кордону з Кримом. Згідно з ним, іноземці можуть потрапити на півострів тільки зі спеціальним дозволом.