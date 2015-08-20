У Слов'янську затриманий бойовик "ДНР" пошкодував, що не здався добровільно - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час окупації в 2014 році Слов’янська бойовиками 25-річний місцевий мешканець був завербований терористом «ДНР» на прізвисько «Царь». Зловмисник брав участь у захопленні адміністративних приміщень органів влади, а також чергував зі зброєю на блокпостах.

Після звільнення Слов’янська українськими підрозділами перебрався до Горлівки, де продовжував воювати у складі одного з терористичних угруповань «ДНР».

Бойовик визнав протиправність своїх дій та висловив жаль, що не скористався програмою з повернення на підконтрольну територію України громадян, які добровільно відмовилися від подальшої участі в бойових діях на боці т.зв. «ДНР/ЛНР».

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ реалізує програму повернення на підконтрольну територію України бойовиків так званих «ДНР/ЛНР». Програма поширюється на осіб, які: готові добровільно відмовитися від участі в терористичній діяльності і співпрацювати з правоохоронними органами України; не брали участь у вбивствах, тортурах, зґвалтування та інших тяжких злочинах; мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України.

У цьому році від відповідальності вже звільнені понад 60 бойовиків, які добровільно здалися правоохоронним органам.