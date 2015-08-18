Цього року від відповідальності звільнено понад 60 бойовиків, які "щиро розкаялися" - СБУ

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Служба безпеки України розпочала програму повернення на підконтрольну територію України бойовиків так званих «ДНР/ЛНР». Програма поширюється на осіб, які: готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами України; не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах; мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України.

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань передбачені в межах чинного законодавства України.

Лише за 2015 рік через добровільну відмову від участі у незаконних збройних формуваннях, щире каяття та співпрацю з правоохоронними органами, українськими судами звільнено від кримінальної відповідальності понад 60 осіб. Усі вони нині перебувають у своїх родинах. Рішення судів оприлюднені на сайті (www.reyestr.court.gov.ua).

СБУ доводить цю інформацію до родичів бойовиків, які проживають на території України. Під час індивідуальних зустрічей-бесід акцентується увага на необхідності добровільної відмови від участі у терористичних формуваннях, поверненні на українську територію та співпраці з українськими правоохоронними органами як на умовах звільнення від кримінальної відповідальності. Впродовж двох тижнів такі зустрічі проведено з членами 52 родин.

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До цієї роботи широко залучені волонтерські і громадські організації, керівники місцевих органів самоврядування Донбасу та Української православної церкви.

Так, лише 15 серпня на підконтрольну Україні територію повернувся бойовик, який, ознайомившись з програмою, відмовився від перебування на тимчасово окупованій території і добровільно здався правоохоронцям.