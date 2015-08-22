Бійці полку "Дніпро-1" отримали полкові нагороди – лицарські хрести доблесті

Як повідомив Радіо Свобода почесний командир полку Юрій Береза, вручення нагород, виконаних у формі козацького хреста, було приурочене до Дня пам’яті міліціонерів, загиблих під час виконання службових обов’язків, та до роковин Іловайської трагедії.

Серед удостоєних відзнаки – 30 загиблих бійців полку «Дніпро-1»; їхні нагороди вручили рідним та близьким.

Окрім того, лицарські хрести за героїзм і мужність отримали 17 вояків «Дніпра» – учасників Іловайських подій, а також командир спецпідрозділу аеророзвідки полку.

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«Якщо взяти статистику, скільки міліціонерів загинуло до подій минулого року і скільки за останні півтора року, то буде десь приблизно однакова кількість: за роки Незалежності, за 22 роки, – 35, а полк «Дніпро-1» за рік втратив приблизно таку ж кількість бійців. Ці урочистості відбуваються заради них, заради їхніх дітей, заради їхніх батьків. Зараз готується до виходу друга частина фільму «Все буде «Дніпро», вона буде присвячена трагічним Іловайським подіям, там зняті рідні практично всіх загиблих бійців. Ми також започаткували Лицарський хрест доблесті – полкову нагороду, яка має об’єднувати. Він започаткований завдяки і ветеранам, і батькам», – сказав Юрій Береза.

Під час урочистостей священики УПЦ Київського патріархату відслужили молебень за загиблими, а також освятили фундамент храму Покрови Пресвятої Богородиці, будівництво якого розпочалось на території бази «Дніпра».

Раніше УНІАН повідомляв, що полк спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України "Дніпро-1" у четвер, 20 серпня, вийшов із селища Піски Донецької області, передавши свої позиції на першій лінії оборони підрозділам Збройних сил України.