Полк "Дніпро-1" вивели з бойових позицій у Пісках

Про це повідомила прес-служба полку у Facebook.

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"Сьогодні ми урочисто передаємо свої позиції на передовій Збройним Силам України. Для нас Піски - символ. Символ, який назавжди залишиться прикладом героїзму та патріотизму. Ми полишаємо позиції, адже вимушені виконувати наказ Штабу АТЦ. Перед нами стоять нові задачі - зачистки, боротьба з диверсійними групами та контрабандою, контроль за правопорядком у зоні АТО та усі інші функції, покладені на нас як на спецпризначенців. Ми продовжуємо нашу боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня батальйон "Донбас" залишив н.п. Широкине для проведення планової ротації. На зміну бійцям батальйону прийшли військовослужбовці морської піхоти ВМС ЗСУ.