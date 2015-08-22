До кінця року планується прийняти на озброєння ще 18 зразків зброї та військової техніки - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив, перебуваючи з робочою поїздкою в Харковській області.

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“Часи легковажного пацифізму і короткозорого нехтування проблемами обороноздатності незворотно пішли в минуле. До кінця цього року планується прийняти на озброєння ще 18 абсолютно нових зразків зброї та військової техніки, поставити до Збройних сил України понад 300 одиниць бронетанкової техніки, 400 одиниць автомобілів, 30 тис. одиниць ракет та боєприпасів, велику кількість стрілецької зброї та інше. Наша армія у значно кращому стані, ніж рік тому. Не беззбройна, не гола, не боса, не голодна, хоча польова кухня і не надто різноманітна”, - сказав він.

За словами президента, залишається ще чимало проблем із забезпеченням зброєю, речовим майном і продовольством, але всі вони так чи інакше поступово вирішуються.

“Найскладніше ж - розв’язувати проблему модернізації зброї та військової техніки, впровадження новітніх оборонних технологій”,- додав Порошенко.