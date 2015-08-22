На Донеччині у місцевого депутата виявили схованку з гранатометами та мінами (фото)
18:06, 22 серпня 2015Суспільство
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На Донеччині Служба безпеки України викрила величезну схованку зі зброєю та боєприпасами в помешканні депутата Новогродівської міської ради.
Вилучені зброя та боєприпаси / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схрону співробітники СБ України вилучили 65 реактивних гранатометів, автомат Калашникова, велику кількість набоїв різних калібрів, 37 гранат різних типів із запалами, тротилові шашки загальною вагою понад три кілограми, 4 протипіхотні міни, пластичну вибухову речовину ПВ5А, 28 магазинів до АК 74 та ін.
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Вилучені зброя та боєприпаси / sbu.gov.ua
Зазначається, що відкрито кримінальне провадження.
Вилучені зброя та боєприпаси / sbu.gov.ua
Тривають першочергові слідчі дії щодо встановлення походження вказаної зброї та боєприпасів.
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