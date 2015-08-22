На Донеччині у місцевого депутата виявили схованку з гранатометами та мінами (фото)

На Донеччині Служба безпеки України викрила величезну схованку зі зброєю та боєприпасами в помешканні депутата Новогродівської міської ради.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схрону співробітники СБ України вилучили 65 реактивних гранатометів, автомат Калашникова, велику кількість набоїв різних калібрів, 37 гранат різних типів із запалами, тротилові шашки загальною вагою понад три кілограми, 4 протипіхотні міни, пластичну вибухову речовину ПВ5А, 28 магазинів до АК 74 та ін. Читайте такожВійськова прокуратура виявила незаконне сховище боєприпасів одного з добровольчих батальйонів Зазначається, що відкрито кримінальне провадження. Тривають першочергові слідчі дії щодо встановлення походження вказаної зброї та боєприпасів.

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