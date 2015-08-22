У Миколаєві затримали групу проросійських пропагандистів, які закликали створити "МНР" (фото, відео)

Прокуратура Миколаївської області у взаємодії з УСБУ припинила протиправну діяльність групи проросійськи налаштованих активістів, які готували в регіоні низку пропагандистських акцій напередодні та під час святкування Дня Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«20 серпня вночі у місті Миколаєві працівники УСБУ в області затримали групу осіб із семи місцевих мешканців віком від 19 до 41 року під час розклеювання листівок антидержавного змісту», - повідомили у прес-службі.

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Під час обшуків у затриманих вилучено два саморобних вибухових пристрої, дві гранати, понад 500 набоїв, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку, друковану антидержавну продукцію, спеціальну методичну літературу для диверсійної роботи та список місцевих патріотів.

Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), санкція якої передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Всім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.