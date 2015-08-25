Біля будівлі посольства Росії у Києві проходить акція на підтримку Сенцова і Кольченка (фото)

15:10, 25 серпня 2015
Суспільство
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Біля будівлі посольства РФ у Києві проходить акція на підтримку політв'язнів.

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Учасники акції тримають в руках фотографії в'язнів режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка. У той же час люди кажуть, що не вірять у те, що їх пікет вплине на вирок суду", - повідомляють журналісти.

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich

Як повідомляв УНІАН, сьогодні військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі, Олександра Кольченка до 10 років.

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/Levko_Stek

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