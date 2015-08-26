Міліція затримала чоловіка, який обстріляв автомобіль заступника міністра освіти Совсун

Про це повідомляють у МВС.

Зазначається, що у Шевченківському районі Києва 25 серпня невідомий влаштував стрілянину. У результаті пошкоджено авто першого заступника міністра освіти і науки України.

Подія трапилася на проспекті Перемоги у Шевченківському районі Києва. На місце події виїхали керівництво столичної міліції, слідчо-оперативні групи райуправління та головного управління міліції.

Пізніше чоловіка, який влаштував стрілянину, затримано. Його особа встановлена. У квартирі чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.

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За попередньою інформацією, зловмисник стріляв із карабіна «Таурус». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Разом з тим раніше Совсун на своїй сторінці у соцмережі повідомила: "Хвилин 10 тому невідомі розстріляли з дороги мою службову машину, яка стояла коло міністерства. Я в цей час була у себе в кабінеті, в машині був водій. Одна з куль пролетіла прямо у нього над головою. Інші застрягли у задніх дверях".

Заступник міністра також зауважила, що жодних погроз не отримувала.

Як повідомляє "112 Україна" з посиланням на МВС, чоловік, який стріляв по автомобілю Совсун, має документи на зброю.

Нагадаємо, вчора в центрі Києва обстріляли автомобіль першого заступника міністра освіти і науки Інни Совсун. У машині знаходився водій. Одна з куль пролетіла прямо у нього над головою. Інші кулі застрягли в задніх дверях.