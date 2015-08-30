Червоний Хрест розшукує майже 400 зниклих на Донбасі

Про це делегат з комунікацій МКЧХ в Україні Ашот Астабацян повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, зниклими безвісти під час бойових дій на Донбасі вважаються більш як тисяча осіб.

"Зараз МКЧХ та Товариство Червоного Хреста України проводять роботу зі з'ясування долі понад 380 людей", - повідомив Астабацян.

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Родичі зниклих можуть звертатися до делегації МКЧХ у Києві та офіси у Сєвєродонецьку, Слов'янську, Маріуполі, Луганську і Донецьку.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що до звільнення полонених і заручників на Донбасі буде залучено МКЧХ.