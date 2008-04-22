Нафтогаз і Газпром сіли за стіл переговорів

Сьогодні в Москві делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ проводить переговори з керівництвом ВАТ «Газпром» щодо визначення схеми довгострокового партнерства в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Нафтогазу України".

До складу української делегації входить перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО й заступник голови правління компанії Володимир ТРИКОЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою (№268 від 19 березня «Деякі питання зовнішньоекономічної діяльності НАК «Нафтогаз України») зобов`язав Міністерство палива та енергетики України і «Нафтогаз України» почати переговори з Росією щодо підготовки довгострокових угод на поставки газу.

Постанова також містить три зауваження до схваленої в цілому Угоди про розвиток відносин у газовій сфері між НАК «Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром» від 12 березня 2008 року в зв`язку з невідповідностями ряду положень цього документа домовленостям президентів України та Росії, досягнутим у ході їхніх переговорів 12 лютого 2008 року в Москві.

Зокрема, Кабмін виступає проти надання компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) права продавати природний газ «Нафтогазу України» в 2008 році.

Разом із тим, Кабмін вважає за необхідне узгодження «Газпромом» переліку українських промислових споживачів газу, яким він має намір продавати газ через свою дочірню або афільовану компанію з НАК «Нафтогаз України».

Також Кабмін вважає недоцільним передбачене угодою зобов`язання «Нафтогазу України» забезпечити для RosUkrEnergo відбір газу з ПСГ України й транзит центральноазіатського газу, що поставляється цією компанією через територію України європейським покупцям «за додатковими угодами в рамках діючих контрактів ... на період до моменту закінчення таких поставок».

12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогазу України» й «РосУкрЕнерго» - ЗАТ «УкрГаз-Енерго».