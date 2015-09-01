Львівський активіст подав до суду на Авакова через виступ міністра російською мовою

Про це Літинський написав сьогодні на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

Активіст вимагає зобов'язати МВС надати йому автентичний переклад державною мовою виступу міністра внутрішніх справ під час офіційного запуску роботи нової поліції у Львові у серпні.

Літинський звернувся до МВС, щоб йому надали автентичний переклад. У міністерстві відмовилися це робити, тому активіст подав позов до суду.

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«Вимога: зобов'язати МВС надати автентичний переклад державною мовою виступу міністра внутрішніх справ», - пише львівський активіст.

Слухання справи відбудеться 3 вересня у Львівському окружному адміністративному суді.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, громадський активіст Літинський виграв суд щодо скасування російськомовної сторінки в українському паспорті.