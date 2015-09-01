Львівський активіст подав до суду на Авакова через виступ міністра російською мовою
Львівський громадський активіст Святослав Літинський подав позов до суду на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за порушення мовного законодавства.
Про це Літинський написав сьогодні на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».
Активіст вимагає зобов'язати МВС надати йому автентичний переклад державною мовою виступу міністра внутрішніх справ під час офіційного запуску роботи нової поліції у Львові у серпні.
Літинський звернувся до МВС, щоб йому надали автентичний переклад. У міністерстві відмовилися це робити, тому активіст подав позов до суду.
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«Вимога: зобов'язати МВС надати автентичний переклад державною мовою виступу міністра внутрішніх справ», - пише львівський активіст.
Слухання справи відбудеться 3 вересня у Львівському окружному адміністративному суді.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, громадський активіст Літинський виграв суд щодо скасування російськомовної сторінки в українському паспорті.