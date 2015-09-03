ГПУ створила підрозділ з розслідування злочинів терористів і російських військ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Управління працюватиме у складі 34 осіб: прокурорів, слідчих, процесуальних керівників. Воно займатиметься виключно розслідуванням, об'єднанням, акумуляцією. аналізом і спрямуванням кримінальних проваджень до суду, які стосуються документального підтвердження, збирання доказів й отримання у перспективі вироків національних українських судів про ведення агресивної війни, російського військового вторгнення на територію України, сприяння терористичним організаціям «ДНР», «ЛНР» і тому подібне. Від сьогодні ми маємо єдиний цілісний підрозділ, що займатиметься виключно цими справами у системі ГПУ", - сказав Матіос.

Читайте такожРосія перевірить факти фінансування нею тероризму на Донбасі, обіцяє "інформувати Київ"

Як повідомляв УНІАН, у РНБО розкрили дані про жертви російської збройної агресії в Україні.