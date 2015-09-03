В РНБО розкрили дані про жертв російської збройної агресії в Україні (інфографіка)

Про це повідомили в РНБО, оприлюднивши дані про численні злочини Росії проти українців.

За даними Ради національної безпеки і оборони, 1 мільйон 396 тисяч 800 громадян України стали вимушеними переселенцями унаслідок збройної агресії Росії на Донбасі.

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Серед страшних злочинів, до яких причетні бойовики, - обстріли мирних міст, репресії проти українських активістів та священників, вбивства та тортури полонених, розграбування Донбасу, введення в "ДНР" смертної кари та збиття Boeing 777.