Суд заарештував усіх підозрюваних у причетності до теракту під ВР

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Так, 16 підозрюваним, у тому числі головному фігуранту кримінального провадження, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Ще двоє затриманих перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом», йдеться у повідомленні.

Водночас у зв'язку з тим, що прокуратура Києва в суді наполягала на арешті усіх підозрюваних, наразі вирішується питання про оскарження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для двох з них в апеляційному порядку, додали в ГПУ.

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У повідомленні також зазначається, що з урахуванням зібраних доказів одному із 18 затриманих повідомлено про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Іншим затриманим інкримінується ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців.

2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.