У Нацгвардії вважають, що нападники на правоохоронців під Радою хотіли спровокувати масове побоїще

Як передає кореспондент УНІАН, про це Балан заявив на брифінгу.

Балан зауважив, що попри небезпеку життю і здоров'ю військовослужбовців Нацгвардії, їм не було віддано наказ атакувати тих, хто кидав у них вибухові пакети, бив кийками та розпилював слізогінний газ. Нацгвардійці весь час лише тримали оборону.

Командувач Нацгвардії припустив, що метою нападників було саме спровокувати правоохоронців на атакуючі дії, які могли би перерости у масове побоїще.

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“Правоохоронці застосовували спецзасоби лише для самозахисту та для захисту будівлі парламенту. Спецзасоби не були задіяні для розгону мітингувальників”, - сказав Балан.

Також він додав, що на відеоматеріалах видно, що за три хвилини після того як зловмисник кинув бойову гранату, ті, хто нападав на правоохоронців, втекли з площі Конституції, а лишились лише мирні мітингувальники.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці. Від пораненьпомерли троє солдатів Нацгвардії.