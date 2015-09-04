"Спецназ, який вміє абсолютно все": підготовка тренерів для бійців КОРД розпочнеться 30 вересня

Підготовка тренерів для бійців Корпусу оперативної раптової дії розпочнеться 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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“30 вересня приїжджають перші інструктори, які разом з нашими інструкторами будуть готувати тренерів для всієї решти КОРД”, - сказав Аваков.

Він зазначив, що в листопаді буде оголошений перший конкурс для бійців КОРД.

“Я думаю, що перше навчання КОРДівців і перший конкурс ми оголосимо приблизно в листопаді”, - сказав Аваков.

За його словами, всі бійці КОРД будуть готуватися в навчальному центрі у Києві.

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За словами міністра, КОРД буде розбитий на три частини: частина бійців буде займатися громадською безпекою, друга частина — спеціалізуватиметься на штурмових операціях, третя частина — фахівці спеціального призначення найвищого рівня.

“Такий собі спецназ у спецназі, який уміє абсолютно все”, - зазначив Аваков.

Він також наголосив, що в жовтня розпочинається підготовка дільничних поліцейських, які вже взимку з'являться в Києві, Львові, Одесі та Харкові.