У Росії проти Ади Роговцевої відкрили кримінальну справу - ЗМІ

За словами артистки, вона тепер стала в РФ персоною нон грата, передає агентство QHA.

"Ми зібрали для госпіталю в АТО 52 тисячі гривень. У Москві почули дзвін, та не знають де він. Тоді я знімалася у них, вони і вирішили, що я в Росії забрала гроші та профінансувала військові дії", - зазначає Роговцева.

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Вона наголосила, що всі двері московських театрів для неї зачинені, тому українська зірка вже більше року не приїжджає в Москву.

"Востаннє я була в Москві рік тому. Це були ті зйомки, від яких я не могла відмовитися. Я не хотіла їхати, але мені сказали, щоб я відшкодувала фінансові втрати. Продати квартиру – це не вихід", - розповіла Роговцева.

Раніше УНІАН повідомляв, що французького актора Жерара Депардьє, який став громадянином Росії, включили в список персон нон грата в Україні.