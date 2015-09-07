Клімкін: В майбутньому Київ повинен бути готовий проявити солідарність з країнами ЄС у допомозі біженцям

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю 5 каналу, передає Гордон.

"На даний момент сирійські біженці або інші біженці не спрямовують свої кроки в Україну. Вони теж розуміють ситуацію, і вони розуміють, що ми боремося з російською агресією. Але це питання, безумовно, може стати і для нас", — сказав міністр.

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Він підкреслив, що коли Україна стане частиною Європейського Союзу, вона повинна буде висловлювати солідарність у питанні прийому біженців, якщо в цьому буде необхідність. "Не зараз, але в майбутньому", — підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що міграційна криза, з якою зіткнувся ЄС, триватиме ще довго. При цьому вона зазначила, що чим швидше ЄС сприйме це психологічно та політично, тим швидше зможе знайти ефективне рішення.

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Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нелегальні мігранти з Близького Сходу та Африки є проблемою Німеччини, а не інших країн Євросоюзу. При цьому він зазначив, що Угорщина буде реєструвати всіх мігрантів, як того вимагають європейські правила.