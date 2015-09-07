Росіянина, який вербував поліцейських до лав "Правого сектора", засудили до семи років в'язниці

Про це повідомляє РІА «Новости».

Звинувачення вимагало для Разумова вісім років в'язниці. За версією слідства, Разумов з березня по травень минулого року проходив тренування у таборі «Правого сектора», після чого повернувся на територію Росії і зайнявся вербуванням.

Читайте такожПравий сектор: У Раді відбувається антиконституційний заколот, депутати мають відчути тиск народу (відео)

Присяжні ухвалили, що Разумов намагався завербувати двох своїх знайомих, які були співробітниками правоохоронних органів.

Раніше присяжні визнали Олександра Разумова винним у "найманстві та екстремізмі".