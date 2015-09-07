Росіянина, який вербував поліцейських до лав "Правого сектора", засудили до семи років в'язниці
16:02, 07 вересня 2015Суспільство
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Мосміськсуд ухвалив визнати вербувальника «Правого сектора» Олександра Разумова винним і призначити йому покарання у вигляді семи років колонії загального режиму.
За версією слідства, Разумов проходив тренування у таборі «ПС» / Фото УНІАН
Про це повідомляє РІА «Новости».
Звинувачення вимагало для Разумова вісім років в'язниці. За версією слідства, Разумов з березня по травень минулого року проходив тренування у таборі «Правого сектора», після чого повернувся на територію Росії і зайнявся вербуванням.
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Присяжні ухвалили, що Разумов намагався завербувати двох своїх знайомих, які були співробітниками правоохоронних органів.
Раніше присяжні визнали Олександра Разумова винним у "найманстві та екстремізмі".
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