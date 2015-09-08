На Луганщині продовжує працювати контрабандистська переправа через Сіверський Донець - аеророзвідка

Підрозділ аеророзвідки батальйону "Північ" опублікував відео, на якому видно, що нібито закрита переправа через річку Сіверський Донець на Луганщині продовжує діяти. Через цю переправу регулярно здійснюються контрабандні перевезення товарів з України на непідконтрольні українській владі території так званої "ЛНР", пише vlada.io

За офіційними даними переправа "Лобачево - Жовте" в Луганській області була демонтована ще в кінці травня за наказом голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Однак на відео видно, як рухається пором через річку та кілька автомобілів, що чекають своєї черги переправки вантажу.

Бійці батальйону припускають, що вбивство волонтера Андрія Галущенка ("Ендрю") відбулося саме через цю переправу.

Ще в липні з'явилася інформація про те, що такий контрабандистський маршрут продовжує діяти. За словами місцевих жителів, контрабандисти замість парому використовують прості човни. Також за словами очевидців, в районі переправі між бійцями ЗСУ та сепаратистами склалися достатньо дружні стосунки.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2 вересня в Луганській області при виконанні бойового завдання загинув старший лейтенант податкової міліції Дмитро Жарук, співробітник Головного управління ДФС у Херсонській області та волонтер Андрій Галущенко. Вони були у складі мобільної групи по боротьбі з контрабандою, яка потрапила в засідку. Група патрулювала так звану "зеленку".