Президент заявив про звільнення двох українців з полону бойовиків

Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення двох українців з полону бойовиків.

Про це він написав у Facebook.

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"Добра новина. Наші герої Сергій Фураєв і Артем Комісарчук звільнені з полону!", - повідомив Порошенко.