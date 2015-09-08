Президент заявив про звільнення двох українців з полону бойовиків
19:27, 08 вересня 2015Суспільство
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Сергій Фураєв та Артем Комісарчук звільнені з полону терористів.
Порошенко повідомив про звільнення двох бійців з полону / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення двох українців з полону бойовиків.
Про це він написав у Facebook.
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"Добра новина. Наші герої Сергій Фураєв і Артем Комісарчук звільнені з полону!", - повідомив Порошенко.
В районі Мар'їнки звільнили двох українських військових, які потрапили в полон ще торік
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