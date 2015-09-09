ДСНС в Умані посилено готується до приїзду 30 тисяч хасидів-паломників

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з 13 по 19 вересня в Умані Черкаської області триватимуть святкові заходи. Орієнтовно в цей період до міста прибудуть 25-30 тис. хасидів.

У зв’язку з прибуттям такої кількості паломників значно зростає пожежне і техногенне навантаження на всю інфраструктуру міста. Саме тому з метою попередження виникнення надзвичайних подій та зменшення їхньої кількості ДСНС розробила План реагування на надзвичайні ситуації на цей період.

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“З 9 по 19 вересня в Умань рятувальники ДСНС України переходять на посилений цілодобовий режим несення служби. Створено спецзагін, що постійно перебуватиме у місті, сформовано резерв рятувальників для оперативного реагування у разі виникнення різного роду надзвичайних подій. Впродовж усього часу перебування паломників на території Черкащини наші підрозділи чітко та злагоджено гарантуватимуть їхню безпеку”, - наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Раніше УНІАН повідомляв, що тридцять молодиків спортивної зовнішньості атакували табір хасидів, використовуючи різні столярні інструменти. Хасиди називають дії активістів провокацією. Напад відбувся в суботу - день, коли хасидам заборонено здійснювати будь-яку працю.