В Умані агресивні молодики напали на табір хасидів

Тридцять молодиків спортивної зовнішньості атакували табір хасидів, використовуючі різні столярні інструменти. Хасиди називають дії активістів провокацією, повідомляє ТСН.ua.

Напад відбувся в суботу - день, коли хасидам заборонено здійснювати будь-яку працю.

Молодики повалили стовпи електропередачі та розбили камери спостереження. Наостанок пообіцяли повернутися через три дні, коли перші прочани почнуть з'їжджатися до Умані.

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Лейзер Хіршбойм, голова уманської єврейської асоціації, згадує, що вперше на цьому місці намети хасидів з'явилися понад десять років тому. Їх ставили на кілька днів, а потім розбирали. Згодом влада міста видала всі необхідні документи і дозволила розмістити там стаціонарний табір. Поки журналістам проводили в таборі екскурсію, за парканом з'явився керівник нападників. Побачивши камеру, чоловік спробував втекти.