Фонд Ахметова купив для Запорізького тубдиспансера сучасні інгалятори

Фонд «Розвиток України» передав Запорізькому обласному протитуберкульозному диспансеру інгалятори на суму 20 тис. грн.

Запоріжжя. 23 квітня. УНІАН. Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер оснастили 8 новими інгаляторами вартістю 20 тис. грн.

Як повідомив УНІАН керівник установи Олександр АХТИРСЬКИЙ, придбання інгаляторів стало можливим завдяки добродійному фонду «Розвиток України».

За його словами, інгалятори здатні істотно підвищити ефективність лікування не тільки власне туберкульозу, але й ряду супутніх патологій.

«Представники фонду на наше замовлення придбали і сьогодні передали нам сучасні інгалятори, які надалі будуть використані в першу чергу для лікування дітей», - сказав О.АХТИРСЬКИЙ, зазначивши, що на сьогоднішній день із 510 пацієнтів диспансеру 60 – підлітки і діти.

Як повідомила під час вручення нового устаткування директор із зовнішніх зв`язків фонду «Розвиток України» Власта ШОВКОВСЬКА, кошти на придбання інгаляторів для Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру і ряду необхідного товару для тубдиспансерів Полтавської, Миколаївської, Луганської і Донецької областей були зібрані під час спільної акції фонду «Розвиток України» і мережі супермаркетів «Амстор».

«У супермаркетах 26 грудня 2007 року були встановлені скарбнички для збору коштів на поліпшення умов перебування пацієнтів у протитуберкульозних диспансерах. Акція зі збору коштів проводилася впродовж 2-х місяців. За цей час жителі міст п`яти областей України Запорізької, Донецької, Луганської, Полтавської і Миколаївської зібрали 70 тис. грн. Керівники фонду додали до них ще 30 тис. грн. Після чого на підставі побажань і рекомендацій головлікарів обласних диспансерів було придбано на 20 тис. грн. для протитуберкульозного диспансеру кожної області, жителі якого взяли участь в акції зі збору коштів», - розповіла В.ШОВКОВСЬКА.

Довідка УНІАН. Корпоративний добродійний фонд «Розвиток України» є неприбутковою організацією, заснованою Групою СКМ 15 липня 2005 року. Бюджет фонду формується за рахунок коштів компанії СКМ. Напрями діяльності фонду: сучасна освіта, здоров`я нації, культурне надбання.

Президент добродійного фонду «Розвиток України» - народний депутат України п`ятого скликання (фракція Партії регіонів) Рінат АХМЕТОВ.

Фонд має намір у найближчі 5 років на реалізацію своїх добродійних програм виділити 150 млн. дол.