Генпрокурор ініціював відсторонення від посад суддів Царевич і Вовка

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України (ГПУ). "Слідчі вважають, що вказані судді можуть перешкоджати кримінальному провадженню, в яких вони є фігурантами, зокрема під виглядом необхідності розгляду судових справ уникати слідства і суду, а також мають можливість впливати на інших осіб, що можуть бути допитані під час розслідування", - зазначається у повідомленні.

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У прокуратурі зауважили, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою судді Печерського районного суду міста Києва Оксани Царевич у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу.

Кримінальне провадження стосовно судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу, яке розслідувалося слідчим відділом прокуратури міста Києва, знаходиться на розгляді у Шевченківському районному суді столиці.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Оксана Царевич і Віктор Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. За даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності кількох осіб у січні 2014 року.

10 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила Оксану Царевич і Віктора Кицюка від посад суддів строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

20 березня Апеляційний суд Вінницької області не задовольнив апеляцію судді Царевич щодо скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, який передбачає носіння електронного браслета. 23 березня цей же суд не задовольнив аналогічну апеляцію судді Кицюка.