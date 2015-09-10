Сьогодні температура в Україні триматиметься біля позначки +20

07:30, 10 вересня 2015
Суспільство
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У четвер, 10 вересня, у всіх областях без опадів, дощі очікуються тільки в західних регіонах.

осень / Фото УНИАН

Про це повідомили в Гідрометцентрі при ДСНС.

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На сході країни очікується температура від +21 до +25, в центрі - від +18 до +20, у південних областях - від +22 до +25, у західних - від +16 до +20, на півночі - від +16 до +19.

У столиці опадів не передбачається, температура від +18 до +20.

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