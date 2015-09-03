В Україну приходить осінь: синоптики прогнозують похолодання і дощі вже наприкінці цього тижня

На вихідних в Київ прийдуть дощі, а з понеділка -похолодання.

Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент УНІАН.

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“Сьогодні невеликі короткочасні грозові дощі пройдуть лише в західних і місцями в північних областях. На решті території без опадів. Температура повітря зберігатиметься досить високою - 30 і вище градусів, на Заході буде дещо прохолодніше - 21-26. На решті території - 30-37.

4-5 вересня на півдні та сході утримається спека, вночі буде 16-21, вдень - 31-36. На решті території погода почне мінятися: на заході та півночі пройдуть грозові дощі, місцями сильні, температура повітря впаде вночі до 10-15, вдень - до 19-24 градуси. У центральних та північних областях дощі будуть лише короткочасні і місцями. Температура вночі 12-17, вдень - 23-28, - сказав Прокопенко.

Також він додав, що на Київщині дощі очікуються з вечора 4 вересня і вночі 5.

«6 вересня у західних та північних областях та більшості центральних, а 7 уже на півдні та сході ми очікуємо короткочасні грозові дощі у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з північного заходу на південний схід. Температура повітря почне поступово знижуватись. 7 вересня очікується 20-26 градусів уже на південному сході країни», - додав заступник начальника Гідрометцентру.

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Також він повідомив, що рівень грунтових вод, який суттєво впав цього літа, відновиться лише навесні після осінніх та зимових опадів.

А голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін додав, що зниження грунтових вод цього літа, як наслідок торф'яні пожежі, - це ознака не лише України, а й сусідньої Польщі та європейських країн в цілому.