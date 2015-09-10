Лікарі розповіли про стан здоров'я волонтера Мочанова після побиття (відео)

Про це повідомили лікарі в лікарні Краматорська, куди Мочанова доставили, передає Громадське.

"Забиття м'яких тканин нижніх кінцівок... З охороною, при свідомості. Давав пояснення міліції, давав пояснення СБУ. Обстежили його повністю", - зазначив медик.

Читайте такожМочанов з'явився на зв'язку і пообіцяв розповісти, що з ним трапилося

Варто зазначити, що сам Мочанов вже написав на своїй сторінці в Facebook, що з ним уже все гаразд.

"Спасибі всім за те, що хвилювалися і відреагували. Шукаємо цю бейсбольну команду. Я у рідних вдвшників. Впораємося. Бути добру. Заживе, як на вівчарці. Не дочекаються", - наголосив волонтер.

Як повідомляв УНІАН раніше, начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про побиття 9 вересня на трасі "Дружківка-Костянтинівка" в Донецькій області відомого волонтера Олексія Мочанова і його водія.