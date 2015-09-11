У Слов'янську показали попередній проект житла для переселенців

За проектом відремонтовані будівлі зможуть прийняти більше 160 осіб. Гуртожитки розташовані на вул. Чубаря, 28-А та вул. Свердлова, 8, повідомляє місцеве видання slavgorod

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На сьогоднішній день було проведено тендер з вибору підрядника, який розробить остаточний проект реконструкції. Ним стало слов'янське підприємства ПП "Рестро".

Як розповів менеджер проекту Ігор Суручану, ПП "Рестро" надало передпроект будівель разом з детальним планом не тільки всіх внутрішніх приміщень, але і прибудинкової території. Однак, передпроект це не остаточний проект і в нього можуть бути внесені зміни. Але саме ці документи стануть основою для проведення реконструкції.

Про те, як саме зміняться поки ще не житлові гуртожитки, розповів інженер проекту Леонід Ліщук.

Після реконструкції гуртожитку на вул. Чубаря 28-А буде 38 кімнат, де зможуть розміститися 87 осіб. Гуртожиток буде виконано у вигляді блокової структури. Житлові блоки представлятимуть собою практично повноцінні двокімнатні квартири. Крім того, на першому поверсі створять дитячу ігрову кімнату, а на другому і третьому – спільні кімнати для мешканців. Крім того, на кожному поверсі буде розміщено кілька кухонь і санітарних вузлів (душ, туалет). Так само, передбачається наявність «комори», де люди зможуть зберігати свої речі, і обладнані приміщення для колясок і велосипедів.

У гуртожитку на вул. Свердлова, 8, 38 кімнат в яких зможуть розміститися 82 людини. Тут також обладнують кілька кухонь і санвузлів на поверхах, дитячу та загальні кімнати. Структура гуртожитку залишиться "коридорною".

В обох гуртожитках будуть встановлені автономні системи опалення і подачі гарячої води. Проектом передбачена закупівля та установка меблів і побутової техніки (холодильників, газових плит, пральних машин) – реконструкція буде проводитися «під ключ».

Закінчення реконструкції, за словами менеджера проекту Ігоря Суручану, спочатку було заплановане на осінь наступного року, але, за вдалого просування робіт, гуртожитки можуть бути закінчені до червня-липня 2016 року.