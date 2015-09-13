Полторак заявив, що в Україні може з'явитися ВНЗ з підготовки танкістів

Система навчання і підготовки танкових військ Збройних Сил України буде вдосконалена.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час урочистостей з нагоди Дня танкіста в Харкові, передає кореспондент УНІАН.

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“Ми зараз працюємо над тим, щоб переглянути всі програми навчання танкістів, стандарти підготовки танкістів, як на рівні командира взводу, так і на вищому рівні. Після аналізу всього доступного нам матеріалу, після аналізу застосування танкових підрозділів і під час проведення антитерористичної операції, мною будуть ухвалені рішення або щодо реорганізації підрозділу, який готує танкістів, або про створення окремого вишу з підготовки танкістів. Але таке рішення ще не прийнято”, - наголосив глава оборонного відомства.

За його словами, зараз вивчається можливість відновлення роботи Харківського танкового інституту. Міністр зазначив, що крім навчальної бази, у Харкові розташовані підприємства, що займаються проектуванням та виготовленням бронетехніки.