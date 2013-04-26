Танкісти виконують бойові стрільби з озброєння танку Т-64 БМ «Булат»

Хід проведення занять особисто перевірили тимчасово виконуючий обов’язки командира 8-го армійського корпусу полковник Ігор Павловський та начальник відділу бойової підготовки 8-го армійського корпусу полковник Василь Бондарчук.

Попередньо, під час підготовки до виконання вправ стрільб зі штатної зброї, було перевірено знання танкістами заходів безпеки, основ та правил стрільби, порядку визначення вихідних установок для стрільби, матеріальної частини озброєння та боєприпасів, а також виконання ними нормативів з вогневої підготовки – усунення несправностей, які можуть виникнути під час стрільби. Також було проведено вивірку прицілів, перевірку боєм танкових гармат та приведення спарених з гарматою кулеметів до нормального бою.

Для допуску до проведення стрільб штатним артилерійським пострілом кожен командир танка та навідник гармати виконали вправи контрольних стрільб з озброєння танка вкладним стволом.

За результатами стрільб кращі військовослужбовці були нагороджені почесними грамотами, а строковики отримали листи-подяки батькам від командування частин.