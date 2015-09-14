В Артемівську відкриють гуртожитки для переселенців та військових

Про це розповів міський голова Артемівська Олексій Рева, повідомляє 06274.com.ua.

Відзначається, що в місті гостро стоїть проблема, пов'язана з вимушеними переселенцями. Оренда квартир і будинків недоступна більшості приїжджих через свою дорожнечу. Тому міська рада прийняла рішення створити місця для проживання таких людей.

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Згідно з повідомленням, з державного фонду регіонального розвитку було виділено 240 млн. грн. на відновлення інфраструктури Донбасу, 72 млн. грн. отримав Артемівськ.

За словами губернатора Донецької області Павла Жебрівського на даний момент обласна програма роботи з переселенцями вже розроблена: "Дуже важливо, щоб вимушені переселенці не тільки отримали житло, але також мали можливість працювати і були включені у суспільне життя країни", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих переселенців в Україні досягло 1,45 мільйона чоловік.