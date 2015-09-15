Під Слов'янськом встановили пам'ятний знак загиблим військовим і мирним жителям (фото)

Монумент Полеглим захисникам України і загиблим мирним громадянам" розташували під розбитим понтонним мостом біля річки Казенний Торець. Місце вибрали невипадково – саме тут минулого року велися бої, про яких досі нагадують сліди від куль на покажчиках і розбиті будинки в околиці, пише Newsroom.

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Ініціатором встановлення хреста став харків'янин, екс-боєць батальйону "Донбас" Олексій Антипов.

"Для мене встановлення пам'ятного хреста - це не тільки данина пам'яті загиблим, але, в тому числі, і постійне нагадування про те, що в результаті злочину, вчиненого російською владою проти України і її жителів, загинули тисячі моїх співгромадян, - каже Олексій. - Одним з нагадувань про цієї підлості буде служити цей хрест".

Пам'ятний знак вагою 250 кілограм і значних розмірів – 4,5 метрів в довжину і 2 завширшки всього за 10 днів виготовили харківські майстри, а встановлювали його дружним військовим братством.

Бійці з 93-ї окремої механізованої бригади, батальйонів "Донбас", "Айдар", 39-го батальйону викопали яму, встановили хрест і зміцнили конструкцію цементом. Вкопали міцно, а ось для охорони його під мостом є цілий блокпост.

"Важливу справу робите, хлопці. Я сам воюю вже більше року, був у Іловайському котлі, втратив своїх пацанів, - розповів боєць 40-го батальйону "Дід", який зараз разом зі своїми хлопцями охороняє міст. – Цей хрест – наша данина загиблим, ми за ним наглянемо, не переживайте".

З установкою пам'ятника харків'янам допомогли бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади. Погодились одразу, адже саме тут загинули їхні побратими.