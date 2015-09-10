Кремль нічого не знає про нову військову базу на кордоні з Україною: "це питання до Міноборони"
15:51, 10 вересня 2015Суспільство
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про створення на кордоні з Україною стаціонарної військової бази і відправив за поясненням до міністерства оборони.
REUTERS
"Потрібно звертатися з цим питанням до міністерства оборони, тому що міністерство оборони, власне, займається питаннями оборони і національної безпеки на території РФ, так, як воно хоче", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, з чим може бути пов'язане створення військової бази, повідомляє РИА Новости.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.
Згідно з планом будівництва, на базі склад для боєприпасів, казарми для декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що Кремль готує затяжне протистояння з Києвом".
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