Кремль нічого не знає про нову військову базу на кордоні з Україною: "це питання до Міноборони"

"Потрібно звертатися з цим питанням до міністерства оборони, тому що міністерство оборони, власне, займається питаннями оборони і національної безпеки на території РФ, так, як воно хоче", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, з чим може бути пов'язане створення військової бази, повідомляє РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.

Згідно з планом будівництва, на базі склад для боєприпасів, казарми для декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що Кремль готує затяжне протистояння з Києвом".